Беспилотники Intel нарушают ПДД в Иерусалиме

Около 100 беспилотников от Intel и Mobileye тестируют в Иерусалиме. Выбор «тестовой площадки» топ-менеджер израильской компании Амнон Шашуа объясняет сложностью местных дорог. Об этом 23 мая сообщает портал 2025ad.com.

В какой-то мере господин Шашуа прав. Уличное движение в крупных израильских городах сильно отдает характерной для средиземноморских жарких стран заметной степенью безумия. Если электронные «мозги» интеловского беспилотника смогут справиться с иерусалимской странной географией, нелогично расположенными светофорами, многочисленными мотороллерами, появляющимися мгновенно и ниоткуда, и, наконец, с менталитетом местных водителей, которые всегда знают «как надо», то действительно, наверное, все другие места на планете покажутся детской площадкой для обучения ПДД.

Но это еще не всё. Израильский «беспилотник» по «начинке» сильно отличается от автономных автомобилей других производителей. Дело в том, что в автономном автомобиле от Mobileye нет ни радаров, ни лидаров. Вместо этого автомобиль оборудован 12 видеокамерами, обеспечивающими круговой, 360-градусный обзор. Восемь камер работают над анализом обстановки в движении, остальные четыре отвечают за парковку и близкое маневрирование. В Intel считают, что подход, основанный только на анализе изображений с камер с помощью самообучающегося искусственного интеллекта (AI), имеет хорошие перспективы.

Однако, по данным Autonews, во время одного из тестов, когда в беспилотнике помимо водителя-испытателя находились тележурналисты израильского Channel 10, машина проехала на красный свет. Находившийся за рулем человек не вмешался, позволив автомобилю нарушить ПДД. Сбой в работе системы сотрудники Mobileye объяснили тем, что телекамера журналистов была оборудована собственным приемопередатчиком, излучение от которого повлияло на работу электроники автомобиля. Амнон Шашуа назвал происшедшее «уникальной ситуацией», которая стала для них неожиданностью.