Лунев назвал ерундой ситуацию с главным тренером «Зенита»

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев прокомментировал ситуацию вокруг освободившегося после ухода Роберто Манчини поста главного тренера.

«Ерунда там какая-то: то Сарри подписывает, то не подписывает, то визу получает. Не знаю, кто это все пишет вообще. Чушь какая-то. Станет ли тренером Семак? Да я откуда знаю. Кого бы хотел лично я? Того, кого бы я хотел, не могу назвать», – цитирует Лунева «Спорт-Экспресс» 23 мая.

Отметим, что в последние дни информация из разных источников действительно поступает противоречивая. Итальянские СМИ сначала пишут, что Сарри отказался от предложения «Зенита», затем сами же это опровергают.

По последним данным, Сарри на днях прилетит в Петербург для ознакомления в инфраструктурой сине-бело-голубых. Впрочем, и это не точно — в некоторых СМИ пишут, что итальянский специалист проведет переговоры с Романом Абрамовичем по поводу работы в «Челси». Напомним, Абрамович лишился британской визы, так что разговаривать с ним придется в России.