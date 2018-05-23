Финны боятся терроризма больше других европейцев

Граждане Финляндии сильнее соседей по ЕС озабочены вопросами терроризма и проблемами экологии. Об этом сообщается в опубликованном 23 мая исследовании Европейской комиссии.

Почти 60% жителей Суоми заявили, что борьба с терроризмом должна стать темой номер один для европейских политиков. Это самый высокий показатель в ЕС, где среднее значение остается около 50%. Еще одна страна, которая также боится терроризма, – это Франция, где 60% назвали его главной угрозой безопасности.

Центр европейских исследований Университета Хельсинки считает, что на мнение финнов оказал влияние теракт, совершенный на улицах города Турку в августе прошлого года.

Кроме того, в Финляндии высок процент (53%) тех, кто рассматривает экологию как одну из важнейших проблем. В среднем по ЕС только 35% считают этот вопрос важным.

Европейская комиссия провела опрос среди 27 тысяч жителей всех стран – членов ЕС, чтобы выявить проблемы, которые волнуют европейцев в преддверии выборов в следующем году. Барометр позволяет найти важные темы для той или иной страны. Например, в Греции темой номер один стал экономический кризис, который отметили 81% опрошенных.