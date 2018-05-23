В Петербурге и области ввели оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень введен метеорологами в Петербурге и Ленинградской области по прогнозу на 23 и 24 мая. Это значит, что погода в двух регионах опасна. Есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Судя по данным прогностической карты предупреждений для СЗФО, велика вероятность лесных пожаров. Оранжевый уровень введен практически во всех регионах Северо-Запада страны, кроме Калининградской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа и республики Коми.

Напомним, в оранжевом режиме практически весь Северо-Запад жил всю последнюю неделю февраля 2018 года. Тогда тревогу синоптиков и спасателей вызывали сильные морозы.