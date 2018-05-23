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23.05.2018 15:25

Невнимательный водитель сбил байкера в Колпино

Авария в Колпинском районе произошла днём 23 мая. Пострадал один человек, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, около 13:48 на пересечении проспекта Ленина и улицы Братьев Радченко водитель Nissan выполнял поворот налево и не пропустил мотоциклиста. В результате падения байкер получил травмы средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

По словам свидетелей, удар был такой силы, что байк оказался под колёсами автобуса.

Напомним, что это второе подобное ДТП за день. Первое произошло утром на проспекте Обуховской Обороны. Там также байкер был сбит автомобилистом, поворачивающим налево.

 


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