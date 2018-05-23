Десятки тысяч париков и шапок болельщиков к ЧМ не пустили в Россию

С приближением чемпионата мира по футболу усилился поток контрафактных товаров. Так, в мае на границе с Финляндией на пунктах пропуска "Торфяновка" и "Брусничное" у контрабандистов конфисковали почти 75 тысяч шапок, париков и очков болельщиков с символикой FIFA, сообщает 23 мая пресс-служба Северо-западного таможенного управления.

Перевозчик не смог предоставить таможенникам разрешение на использование товарного знака Международной федерации футбола, поэтому товар в Россию не пустили, после чего правообладатель заявил о нарушении своих прав. В ведомстве возбудили дело об административном правонарушении.

В 2017 году на границе с Финляндией изъяли партию из 51 тысячи брелоков с символикой FIFA.

В Выборгской таможне заявили, что накануне крупного спортивного события усилили контроль за перемещением товаров, маркированных товарными знаками, принадлежащими «Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA)».