Памятные купюры к ЧМ-2018 показали петербуржцам

«Футбольную» сторублёвку показали в Петербурге. Полимерная банкнота, выпущенная к мундиалю, вошла в экспозицию, посвящённую двухсотлетию Гознака. Выставка открылась в залах Дома фондовых капиталов Петропавловской крепости 23 мая.

Как рассказал генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук, на разработку и изготовление памятной купюры к ЧМ-2018 ушло два года. Это первая в России банкнота из полимерного субстрата. Краска на таком материале держится плохо, поэтому специалисты Гознака разработали специальные составы для закрепления изображения на полимере. Подобной технологией в мире владеют только три компании, включая российскую.

«Мы эту технологию освоили вполне. Банк России может располагать ею при модернизации банкнот», — отметил Трачук.

По его словам, полимерные деньги долговечнее бумажных, но традиционный материал обеспечивает более высокую степень защиты. Поэтому крупные купюры останутся бумажными. Полимеры же возможно использовать для мелкого номинала.

Тираж «футбольной» банкноты — около 20 миллионов экземпляров. Увидеть и пощупать её первыми смогут жители городов, принимающих мундиаль. Затем сторублёвка поступит в обращение в других городах. Впервые на банкноте изображен человек, не являющийся главой государства, – это легендарный вратарь сборной СССР по футболу Лев Яшин.

Выставка «1818+. Двести лет истории Гознака» является дополнением к основной экспозиции «История денег» и рассказывает о связи компании с историей страны. На ней, в том числе, представлена «побочная» продукция предприятия, не связанная с денежным и документооборотом. Например, первое собрание сочинений Пушкина, миниатюрный сборник басен Крылова размером 2,8 см на 2,2 см, эскизы иллюстраций Ивана Билибина к русским сказкам.

В советское время Гознак изготавливал и космические вымпелы, плакетки для автоматических межпланетных станций. На выставке можно увидеть и грамоту, вручённую Юрию Гагарину после первого полёта в космос, а также образец удостоверения президента СССР Михаила Горбачёва.

Для посетителей выставка откроется 24 мая, она продлится до 30 декабря.