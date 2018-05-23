В Купчино труба с кипятком не прошла испытаний на прочность

Под занавес гидравлических испытаний во Фрунзенском районе Петербурга слабое место показала труба с кипятком. Теплоэнергетики обещают, что дату возвращения горячей воды в квартиры это не отодвинет.

Как сообщили очевидцы, «умытый» кипятком асфальт на Софийской улице заметили около часа дня 23 мая. Проезжую часть подмочило рядом с домом 55, но потопа на дороге не было, и движению машин прорыв не помешал. Однако местные жители забеспокоились: сегодня-завтра должны вернуть горячую воду, отключённую на время гидравлических испытаний, но лопнувшая труба может отсрочить возможность принять горячий душ.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» объяснили, что дефект выявили в рамках летней ремонтной кампании, частью которой являются гидравлические испытания. Течь дала труба диаметром 500 мм, вытекание уже локализовано. Ремонт проблемного участка на возвращение горячей воды жителям повлиять не должен. Её обещали вернуть 23-25 мая, два дня могут понадобиться на координацию с жилищниками.