Полиция подала в суд на петербургского оппозиционера, раскрывшего преступление вместо нее

Петербургская полиция решила судиться с главой «Открытой России» Андреем Пивоваровым после публичной критики за медлительность и неповоротливость. Пострадавший от вора оппозиционер сам добыл доказательства преступления, но в Центральном УМВД повременили с поимкой подозреваемого.

Как сообщил 23 мая «Фонтанке» Пивоваров, иск к нему подан в Василеостровский райсуд. Поводом стала ноябрьская кража ноутбука и рюкзака из автомобиля оппозиционера. Он написал заявление в 28-й отдел полиции, не нашел живого отклика и в инициативном порядке добыл видеозапись воровства, установил номера автомобиля, на котором передвигался преступник, и узнал данные подозреваемого.

Обращение Пивоварова в отдел зарегистрировано 2 ноября, а уголовное дело возбуждено 8-го и остается нераскрытым.

Оппозиционер опубликовал в Facebook пост о полицейских, которые в день кражи отказались ехать и искать записи камер наблюдения, а после предоставления Пивоваровым доказательств пообещали делом заняться, но позже.

«У полиции нет времени расследовать преступление, все материалы по которому потерпевший сам собрал и принес к ним», – сделал вывод автор поста.

Кража совпала с подготовкой полиции к возможным массовым протестам 5 ноября, которые анонсировала запрещенная и признанная экстремистской в России организация Вячеслава Мальцева «Артподготовка». По словам Пивоварова, из-за этого уголовный розыск и просил его подождать с поиском вора.

В иске Центральное УМВД просит признать утверждения ответчика не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ведомства. В заявлении также указано, что полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, и она стремится «обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан». Афиширование Пивоваровым своей истории, по мнению истца, может снизить доверие граждан к деятельности полиции. Предварительное судебное заседание пройдет в Василеостровском суде 29 мая.

Центральное УМВД зачастило с претензиями к прессе и общественникам. В середине мая Приморский суд начал рассматривать иск к члену общественной наблюдательной комиссии Яне Теплицкой и изданию «Мой район» за публикации о беременной женщине, которая пожаловалась на плохое обращение сотрудников 78-го отдела. Другим иском к ответу призвана «Медиазона», со ссылкой на Теплицкую сообщившая о рассказе еще одного задержанного полицейскими Центрального УМВД.