Гигантские черви заполонили французские поля

Во Франции — экологическая беда, под угрозой полезнейшие для почвы дождевые черви, сообщает 23 мая «Газета.ру» со ссылкой на научное издание PeerJ.

Ученые бьют тревогу — на полях дождевых червей истребляют их хищные гигантские родственники из рода Bipalium. Биологи говорят об угрозе серьезного урона сельскому хозяйству. Биолог Жан-Лу Жюстин, профессор Национального музея естественной истории в Париже, получил фото червя с головой в виде лопаты от натуралиста-любителя. Для Франции такие виды беспозвоночных абсолютно нехарактерны, поэтому профессор решил сначала проверить, не разыгрывает ли его натуралист. И вместе с коллегами обратился к населению Франции с просьбой сообщить, попадались ли им такие черви.

Фото: Edukeralam/CC 3.0/Wikipedia

Ответы не заставили себя ждать: французы замечали таких беспозвоночных еще с 1990-х, но не знали, что они необычны. Всего ученые получили более сотни свидетельств. Нескольких червей поймали живыми и прислали — в том числе экземпляр Bipalium kewense, вырастающий до более чем полуметра.

Bipalium — хищники, они охотятся на дождевых червей, улиток, слизней, насекомых с помощью токсина. Ранее их нашествие переживали Ирландия и Шотландия — в пострадавших районах урожайность падала на 6%. Почему беспозвоночных не замечали во Франции так долго, пока объяснить не могут — как и посчитать уже нанесенный ущерб.