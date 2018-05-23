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23.05.2018 15:31

Гигантские черви заполонили французские поля

Во Франции — экологическая беда, под угрозой полезнейшие для почвы дождевые черви, сообщает 23 мая «Газета.ру» со ссылкой на научное издание PeerJ. 

Ученые бьют тревогу — на полях дождевых червей истребляют их хищные гигантские родственники из рода Bipalium. Биологи говорят об угрозе серьезного урона сельскому хозяйству. Биолог Жан-Лу Жюстин, профессор Национального музея естественной истории в Париже, получил фото червя с головой в виде лопаты от натуралиста-любителя. Для Франции такие виды беспозвоночных абсолютно нехарактерны, поэтому профессор решил сначала проверить, не разыгрывает ли его натуралист. И вместе с коллегами обратился к населению Франции с просьбой сообщить, попадались ли им такие черви.

Фото: Edukeralam/CC 3.0/Wikipedia

Ответы не заставили себя ждать: французы замечали таких беспозвоночных еще с 1990-х, но не знали, что они необычны. Всего ученые получили более сотни свидетельств. Нескольких червей поймали живыми и прислали — в том числе экземпляр Bipalium kewense, вырастающий до более чем полуметра.

Bipalium — хищники, они охотятся на дождевых червей, улиток, слизней, насекомых с помощью токсина. Ранее их нашествие переживали Ирландия и Шотландия — в пострадавших районах урожайность падала на 6%. Почему беспозвоночных не замечали во Франции так долго, пока объяснить не могут — как и посчитать уже нанесенный ущерб.


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Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45
«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
АО «Строительный трест»
21.05.2018 14:21
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Компания «Строительный трест» объявляет о старте продаж квартир в 7 лоте жилого квартала NEWПИТЕР, расположенном на юго-западной границе Петербурга и Ленинградской области.
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