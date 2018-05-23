СК не счел преступным «турецкий плен» петербургской школьницы

Турецкие каникулы юной петербурженки, которые она якобы называла заточением с принудительным приобщением к исламу, на преступление не потянули. Следователи посчитали, что отец воспитывал пятнадцатилетнюю дочь в рамках закона.

Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 23 мая, ведомство прекратило уголовное дело в отношении отца школьницы, которую в ноябре прошлого года вызволяли из турецкого плена. К спасательной операции подтолкнули её сообщения о возможном уходе из жизни из-за трудностей заграничной жизни: отец якобы не только лишил её свободы и навязывает ей религию, но и применял физическое насилие.

Следствие разбиралось полгода, но состава для статьи «Доведение до самоубийства» в действиях мужчины найдено не было: дочери он не угрожал, рукоприкладством не занимался.

«Какое-либо жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства с его стороны отсутствовало», – отчитались о результатах проверки в ведомстве.

Изучены были не только турецкие каникулы, но и отношения подростка со сверстниками и учителями. После этого представления получили руководство районного отдела образования и администрация школы. Правда, за что именно их наказали, в СК не пояснили, хоть и потребовали «устранить нарушения закона».