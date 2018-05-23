СМИ: Сарри летит в Петербург — знакомиться с инфраструктурой «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Наполи» Маурицио Сарри в ближайшие дни прилетит в Санкт-Петербург. Как сообщает 23 мая napolimagazine.com, поездка связана с желанием итальянца ознакомиться с инфраструктурой «Зенита» перед принятием решения о своём будущем.

Отмечается, что руководство сине-бело-голубых собирается показать Сарри стадион «Санкт-Петербург», базу в Удельном парке и город в целом. На основании увиденного Сарри скажет либо «да», либо «нет» на предложение возглавить «Зенит». По данным итальянской прессы, петербуржцы предлагают ему 4 млн евро в год без учёта бонусов. В «Наполи» Сарри получает 1,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что Сарри подал документы на получение российской визы. По другим данным, его возможный приезд в Россию может быть связан со встречей с Романом Абрамовичем, которому задерживают продление британской визы. Абрамович — владелец английского футбольного клуба «Челси», с которым Сарри также якобы ведёт переговоры.