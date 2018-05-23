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23.05.2018 14:48

Как госслужащие будут жить без айфонов

Федеральным ведомствам запретили закупать смартфоны и планшеты, работающие на базе популярных iOS и Android. Их должна будет заменить отечественная операционная система. Но эксперты сомневаются в существовании подобных гаджетов.
Как госслужащие будут жить без айфонов
Екатерина Богданова/Коммерсантъ

Федеральным ведомствам запретили закупать смартфоны и планшеты, работающие на базе популярных iOS и Android. Их должна будет заменить отечественная операционная система. Но эксперты сомневаются в существовании подобных гаджетов.

Новый порядок приобретения абонентских устройств радиоподвижной связи для федеральных нужд вступит в силу с 1 января 2019 года. Такие поправки в действующие требования к программным средствам подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Альтернативная операционная система (ОС) должна быть разработана в России и иметь национальный сертификат защиты информации.

Патриотический софт

Реестр российского программного обеспечения появился три года назад в целях расширения использования отечественных разработок и оказания их правообладателям государственной поддержки. Уже с 2016 года для государственных и муниципальных нужд могут закупаться только включенные в такой реестр продукты. 

Иностранный софт за счет бюджета разрешается приобретать, только если российский с необходимыми функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Хотя в реестр, который ведется Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, могут на законных основаниях войти и созданные за рубежом продукты. Главное, чтобы владельцем исключительных прав были российский гражданин или организация, не подконтрольная «извне», а отчисления иностранцам не превышали 30% доходов от распространения. Например, отечественной признана операционная система «Альт Линкус», созданная на основе свободно распространяемой ОС Linux с открытым кодом.

Принятым в марте постановлением правительство России установило дополнительные требования к мобильным операционным системам. Определено, что абонентские устройства на базе Android или iOS могут закупаться федеральными органами власти только до конца этого года. С 1 января 2019 года чиновники должны будут осваивать ОС, «сведения о которой включены в единый реестр российского программного обеспечения и которая сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства о защите информации». 

Рыбка под парусом

На состоявшемся еще в июне 2015 года заседании специального экспертного совета для оценки проектов по импортозамещению инфраструктурного программного обеспечения было рассмотрено несколько вариантов развития отечественных мобильных операционных систем. Первое место занял проект «Мобильная платформа с российскими сервисами и независимой ОС», представленный в том числе финской компанией Jolla Inc – разработчиком операционной системы Sailfish («парусная рыбка»). 

Почти одновременно бывший министр Николай Никифоров встречался с руководством этой фирмы, что стало поводом для предположения о создании на базе Sailfish конкурирующей с Android и iOS мобильной «оськи». Однако ее руководство опровергло такую версию: «Работы над такой ОС не будет, да и она не нужна», – заявил председатель совета директоров Jolla Антти Саарнио.

В то же время сейчас Sailfish Mobile OS RUS – единственная мобильная операционная система, включенная в реестр российского программного обеспечения. Еще больше года назад ОС получила необходимые сертификаты соответствия ФСБ, в том числе подтверждающие надежность используемых криптографических средств для защиты конфиденциальной информации. Правда, только если она не содержит государственную тайну. 

Правообладателем «оськи» числится уже зарегистрированное в Татарстане ООО «Открытая мобильная платформа». Эта компания была создана в 2016 году с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей. В феврале этого года – за несколько недель до принятия эпохального постановления правительства России – долю в 75% выкупил национальный телекоммуникационный оператор – ПАО «Ростелеком».

Смартфон особого назначения

Опрошенные «Фонтанкой» участники рынка и эксперты не смогли назвать ни одного работающего на российской Sailfish Mobile гаджета. «Сомневаюсь, что оборудование на базе этой ОС вообще кто-то знает, – убежден руководитель аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. – Да, его пытаются протащить под государственные программы, но это не использование в частном сегменте. Там где 98% смартфонов находится под двумя операционными системами, вряд ли есть место Sailfish». По мнению Дениса Кускова, серьезные производители вряд ли заинтересуются выпуском оборудования с российской ОС даже в ситуации монополизации рынка госзакупок.

По словам директора по управлению товарными категориями в компании «Связной» Михаила Догадина, Sailfish OS на сегодняшний момент еще не начала масштабно внедряться в мобильные устройства: «Поэтому говорить о ее цене и удобствах работы пока рано. Среди наиболее популярных мобильных операционных систем стоит отметить Android, iOS и Windows Phone. Однако новые модели на базе последней уже не выпускаются», – констатирует Михаил Догадин.

Не продают гаджеты на альтернативной системе и большинство ретейлеров, не найти таких устройств и на «Яндекс-маркете». Не знает о них и руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников. Однако он убежден, что операционная система – это лишь «верхушка айсберга»: «Куда важнее экосистема разработчиков, а ее у Sailfish нет. Еще жива в памяти операционная система Windows Phone: Microsoft вложил миллиарды долларов как в саму платформу, так и в развитие экосистемы разработчиков, но не получилось».

В то же время, по мнению Сергея Половникова, Sailfish можно рассматривать как платформу для специфичного сегмента профессиональных и государственных устройств, в том числе для чиновников, силовиков и так далее: «Для такой ниши никакая экосистема не нужна, достаточно разработчиков, которые создадут соответствующие приложения. Например, чиновники – им, по большому счету, нужен доступ к информационным системам, мессенджеру, почте. Все это можно создать специально под Sailfish OS. Но рассматривать ее как систему для устройств, которыми будут пользоваться простые люди, – глупость», – заключает эксперт.

На самом деле первую попытку выпустить планшет на базе Sailfish финская фирма предприняла в 2016 году, но собранных с помощью краудфандинга денег не хватило. Российская компания Oysters также обещала в минувшем году представить «самый продвинутый смартфон» на базе альтернативной ОС, но такая модель в ее ассортименте пока отсутствует. Эксперты также называют экзотические модели промышленного (!) смартфона «Ермак ОМП», а также говорят о попытке использовать Sailfish в первом отечественном смартфоне YotaPhone. Но в настоящее время они выпускаются на базе американской Android.

Единственную модель с Sailfish на рынке предлагает сегодня московская компания «ИНОЙ». Смартфон Inoi R7 с пятидюймовым экраном, 2 гигабайтами оперативной памяти и поддержкой 3/4G продается почти за 12 тысяч рублей. 15 тысяч таких аппаратов за 171 млн рублей закупило ФГУП «Почта России». В планах – обеспечить к лету этого года 25 тысяч почтальонов смартфонами со специальным программным обеспечением, работающим на базе «патриотической» ОС.

Мобильное ускорение

Операторы «большой тройки» категорически отказались комментировать новые требования к абонентским устройствам. Не пожелал рассказать о перспективах внедрения Sailfish и сам разработчик – ООО «Открытая мобильная платформа».

Решение правительства России о запрете закупать гаджеты на базе иностранных операционных систем потребует от чиновников серьезного изменения ведомственных планов. Например, согласно действующему графику импортозамещения офисного программного обеспечения, даже в 2020 году Федеральная антимонопольная служба намеревалась лишь частично перейти на использование отечественных мобильных приложений (текстовых и табличных редакторов, органайзеров и так далее). Аналогичных планов придерживаются МИД России, Федеральное агентство воздушного транспорта, Министерство промышленности и торговли РФ, Пенсионный фонд России, Федеральное агентство лесного хозяйства, Министерство финансов России, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству и иные ведомства. В базовом, утвержденном правительством России плане «национализации» софта в государственных органах, мобильные операционные системы даже не упоминаются.

Вместе с тем у чиновников остается «лазейка» обойти навязанный запрет приобретать удобные IPhone и IPad. В постановлении используется понятие «абонентские устройства радиоподвижной связи», которыми, согласно Правилам оказания услуг телефонной связи, признается любое пользовательское (так называемое оконечное) оборудование. Тогда как по используемому для формирования государственных закупок Общероссийскому классификатору продукции «планшетные и карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки», считаются компьютерным оборудованием. Правильность такой классификации в марте этого года подтвердил Верховный суд России. Таким образом, приобретая в 2019 году под видом компьютеров планшеты и смартфоны на базе популярных iOS и Android, федеральные ведомства формально не будут нарушать новые требования импортозамещения.

Антон Одынец для "Фонтанки.ру"

Справка:

В 2017 году в России было продано почти 29 млн смартфонов, общий объем рынка оценивается в 388 млрд рублей. Средняя цена составила 13,4 тысячи рублей. Гаджеты на базе Android занимают около 85% рынка, iOS – 15%.


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