Компания Марины Сечиной пожаловалась в Центробанк на рейдеров

Московский застройщик ФЦСР, совладельцем которого является бывшая жена Игоря Сечина Марина, обратился в Центробанк. Руководство девелопера просит главу регулятора Эльвиру Набиуллину расследовать банковские сделки на 1,6 млрд рублей, считая их попыткой рейдерского захвата бизнеса.

Об этом 23 мая сообщает интернет-сайт «Открытые медиа» со ссылкой на гендиректора УК«Управление», контролирующей ФЦСР, Максима Кретова.

ФЦСР достраивает один из самых известных долгостроев столицы — комплекс «Триумфальный» (он же «Кутузовская миля», из-за которого два года находился в заключении первоначальный инвестор Сергей Полонский). В 2017 году у девелопера начались проблемы с обслуживанием долгов, и в суды посыпались иски от кредиторов. Так, например, Промсвязьбанк потребовал банкротства компании из-за долга в 782 млн рублей. Но к тому времени (в конце января 2018-го) арбитражный суд Москвы уже признал ФЦСР банкротом по иску другого кредитора, малоизвестного АО «Галс». Последнему девелопер должен был такую же сумму — 782 млн рублей.

По версии ФЦСР, изложенной в письме к Набиуллиной, долг возник из-за того, что в 2015-2017 годах Промсвязьбанк и АО «ГАЛС», названное в обращении «фирмой-однодневкой» с номинальным учредителем, совершили взаимосвязанные сделки, направленные на банкротство ФЦСР.

Незаконные схемы привели к тому, что сам Промсвязьбанк понес более 1,6 млрд рублей ущерба, а ФЦСР «оказалась под угрозой рейдерского захвата». По данным Кретова, сделки между АО «Галс» и Промсвязьбанком были заключены 14 декабря 2017 года, то есть, за день до того, как ЦБ объявил санацию Промсвязьбанка.

Кроме Центробанка, ФЦСР отправила обращения руководителю временной администрации Промсвязьбанка Петру Фрадкову и в правоохранительные органы.

В Банке России отказались комментировать ситуацию. Воздержались от общения с журналистами и другие упомянутые в материале структуры.