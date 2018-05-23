В Финляндии "заминировали" суд

Неизвестный пообещал взорвать здание суда в городе Лахти в южной части республики. Об этом сообщается на сайте полиции.

Начальник районного суда получил по электронной почте письмо о готовящемся взрыве и сообщил об угрозе в правоохранительные органы. Неизвестный написал, что одна из машин, находящихся около здания, может взорваться в определенное время. Судья считает, что угроза может быть связана с рассматриваемым 23 мая делом. О каком именно деле идёт речь, в полиции не уточнили.

Полиция оцепила суд и проверила все автомобили на стоянке. Никаких признаков взрывного устройства найти не удалось.