Тренажеры для чиновников и депутатов

Премиальный фитнес-центр для чиновников и депутатов организовал банк «Россия» напротив Смольного собора.

Акционерный банк «Россия», который инвестировал в строительство горнолыжного курорта «Игора», решил пополнить свой портфель спортивных объектов и открыл премиальный фитнес-центр прямо напротив Смольного. Участники рынка считают, что это скорее имиджевый проект, чем бизнес.

Здание площадью 30 тыс. м2 на пл. Растрелли, 2, банкиры купили у концерна «Алмаз-Антей» в 2016 году, сообщалось, что сумма сделки могла составить не менее $60 млн. Часть площадей банк сдал правительству Ленинградской области, часть – областному Законодательному собранию. Стоит напомнить, что роль акционера банка Юрия Ковальчука в развитии Ленобласти весьма значительна. Считается, что именно он содействовал приходу к власти в 2012 году Александра Дрозденко.

Теперь частыми гостями в здании на площади Растрелли могут стать и чиновники Смольного. В марте здесь открылся премиальный спортивный клуб «Архитектура Атлетика фитнес», площадью 2 тыс. м2.

Партнеры по спорту

По данным СПАРК, товарный знак «Архитектура Атлетика фитнес» был зарегистрирован в феврале этого года на ООО «Норматив». Половина логотипа банка красуется на вывеске фитнес-клуба, а 25% «Норматива» согласно ЕГРЮЛ принадлежит напрямую банку. Еще по 25% акций компании — у Егора Егорова, Дениса Касьянова и Сергея Маслова, последний также занимает пост генерального директора клуба.

Как рассказал «Фонтанке» источник, близкий к руководству клуба, «Норматив» арендует площади у банка, который напрямую инвестировал в этот проект. При знакомстве с объектом видно, что банк не поскупился. Что вполне понятно, если учесть, что потенциальные посетители клуба – чиновники и депутаты, то есть публика, которая привыкла к комфорту.

По оценке экспертов консалтинговой компании Rusland SP, вложения могли составить от 60 млн рублей. Участники рынка говорят, что в зависимости от стоимости оборудования цифра может быть и выше — 100-300 млн рублей.

По словам исполнительного директора фитнес-клуба FitFashion Александра Назаренко, для того, чтобы обычный клуб площадью 2 тыс. м2 был рентабельным, нужно продать 2,8 тыс. абонементов. Клубу «Архитектура Атлетика», годовой абонемент в котором стоит 45-50 тыс. рублей, что соответствует средней месячной зарплате небольшого чиновника, нужно набрать не менее 1,5-2 тыс. клиентов.

Имидж вместо бизнеса

Впрочем, посетителей в клубе не много, что, по мнению опрошенных «Фонтанкой» экспертов, ставит под вопрос окупаемость проекта.

«Я был в клубе, и видно, что строили его именно профессионалы, добротное оборудование, покрытие, все сделано очень хорошо, на пятерку. Нет только бассейна. И ценовая политика мне непонятна. Хотя, возможно, стоимостью абонемента они пытаются отсечь нежелательных клиентов, чтобы к ним приходили только топ-менеджмент и депутаты, — говорит Александр Назаренко. — В любом случае, это больше похоже на имиджевое мероприятие, чем на бизнес: мне кажется они не заинтересованы в том, чтобы отбивать вложенные средства и привлекать клиентов».

«Без бассейна фитнес-клуб — это уже конструкция немного деревенская, сельский вариант, это уже не клуб премиум-класса, а спортивный зал, — рассуждает владелец спорткомплекса SportPalace Роман Курбатов. — С точки зрения расположения, без сомнения, объект рассчитан на чиновников. Но, может быть, им нужно не столько мышцы качать, сколько заниматься умственными практиками».

Это не первый непрофильный проект АБ «Россия», банку принадлежит доля в премиальном отеле «Дача Винтера», а также он инвестировал в строительство горнолыжного курорта «Игора».

Надежда Федорова, для «Фонтанки.ру»