Еще
15:28 23.05.2018
Пришлите свою новость!
15:25
Невнимательный водитель сбил байкера в Колпино
15:22
В Петербурге и области ввели оранжевый уровень опасности
15:10
Десятки тысяч париков и шапок болельщиков к ЧМ не пустили в Россию
15:02
В Купчино труба с кипятком не прошла испытаний на прочность
14:58
Полиция подала в суд на петербургского оппозиционера, раскрывшего преступление вместо нее
14:45
СК не счел преступным «турецкий плен» петербургской школьницы
14:42
СМИ: Сарри летит в Петербург — знакомиться с инфраструктурой «Зенита»
14:34
Компания Марины Сечиной пожаловалась в Центробанк на рейдеров
14:27
Генштаб РФ: Дамаск освобожден от боевиков
14:25
Петербургская «Ночь музеев» раскрыла число посетителей
14:10
Застройщик отрицает проблемы в домах-памятниках у Литейного моста
14:06
В Петербурге наркоторговцев обвиняют в легализации 11 млн рублей
13:54
В Sberbank CIB продолжаются увольнения из-за отчета с критикой «Газпрома»
13:38
В Госдуме склоняются к тому, чтобы не наказывать ВТБ из-за отказа работать с Дерипаской
13:26
Лев Лурье 8 сентября запустит городскую акцию памяти о блокаде
13:16
Северные страны пообещали запустить коммерческую сеть 5G к 2019 году
13:12
Греф: Сбербанк ждет притока амнистированных денег из-за рубежа
13:04
Специалиста по долговому рабству нашли убитым в Лисьем Носу
12:54
На сайте «Госуслуги» вместо документов о захоронении предлагают ознакомиться с «прикольными тостами»
12:43
Минкульт: Работе Booking.com в России ничего не угрожает
12:43
Петербургским бизнесменам хотят запретить называться именем города
12:39
Внутреннее кольцо КАД остановлено: гости ПМЭФ едут
12:35
В официальный портрет финского президента «затесалась» щека беженца
12:31
«Союзмультфильм» переделает блудного попугая Кешу в стендап-комика
12:21
Министры РФ и Финляндии на полях ПМЭФ обсудят циркулярную экономику
12:18
Ещё трое артистов Мариинки попали в больницу с отравлением
12:09
Российский союз туриндустрии: Booking.com не заблокируют, потому что он удобный
11:53
Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 на месяц закроет движение в центре Петербурга
11:50
Кудрин: В нашей стране не нужно наращивать репрессивные полномочия
11:33
В пятизвездочных отелях заканчиваются свободные номера на ПМЭФ-2018
11:30
Суд отменил итоги одного из двух конкурсов по выбору регионального оператора по отходам
11:24
В Петергофе медбрата санатория подозревают в надругательстве над мальчиком
11:18
ВТБ подчинился американским санкциям и отказался сотрудничать с Дерипаской
11:14
Почти 100 машин «Петровича» попали под «санкции» за невыплату 70-тысячного штрафа
11:01
На Большой Морской тушили пожар в Доме архитектора
10:47
В Башкирии будут судить гаишника, уничтожавшего протоколы ради друзей
10:43
В Петербурге суд впервые признал незаконными действия по «омоложению» дореволюционного дома
10:26
Эксперты предрекают проблемы с полисом ОСАГО летом
10:18
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки
10:12
Поворот налево закончился ДТП с мотоциклом на проспекте Обуховской Обороны
10:05
Израиль в Рамадан не пустит палестинцев в Иерусалим
09:58
На Таллинской сорвался с крана развлекавшийся рабочий
09:52
Петербуржцы лишились двух иномарок в огне, отдыхая на даче
09:46
Медведев поручил найти триллионы на реализацию новых майских указов Путина
09:40
Банкомат в Веселом Поселке не покорился налетчику с электроинструментом
09:28
На электронный ОСАГО предложили делать скидку
09:20
В Петербурге похитили специалиста по долговому рабству
09:16
На Гражданке из-за угрозы взрыва эвакуировали ЖКС
09:12
На ЗСД грузовик собрал аварию из фуры и легковушки и наехал на пешеходов
09:05
Врачи подсчитали число россиян с психопатологиями
08:58
В Красном Селе спасают выпавшего из окна дошкольника
08:42
На Петровском рабочего убила бочка с водой
08:32
Трамп заявил, что информатор ФБР не смог выявить «сговор» с Россией
08:20
Вашингтон предложил ЕС сократить поставки стали и алюминия в США
08:12
В США умер лауреат Букеровской премии Филип Рот
08:03
WADA удовлетворили итоги расследования допинговых проб футболистов сборной России
03:26
Ученые предупредят об опасностях «умных городов»
02:56
День рождения Бродского отметят перформансом, фильмами и поездкой в ретротрамвае
02:45
Петербуржцам расскажут о подземном будущем Петербурга
02:25
Morcheeba выступит в преддверии выпуска нового альбома
02:04
Ученые расскажут, когда достроят термоядерный реактор ИТЭР, и как компьютер различает людей
01:56
Mgzavrebi сыграют петербуржцам личные песни
01:41
Константин Райкин привез в Петербург поэзию
01:21
Познер выступит на петербургских «Дилетантских чтениях»
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
23.05.2018 14:27

Генштаб РФ: Дамаск освобожден от боевиков

Российский генштаб 23 мая сообщил об окончательном освобождении пригородов столицы Сирии Дамаска от боевиков и эвакуации 188 тысяч мирных жителей. Как передает РБК со ссылкой на РИА Новости, об этом 23 мая заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. 

По словам Рудского, операция сирийских правительственных войск завершена, а эвакуацию провел российский Центр по примирению враждующих сторон. Среди 188 тысяч эвакуированных оказались и 29 тысяч боевиков, согласившихся уйти с миром. Желающих перебазировали в северные районы страны. Большая часть жителей, по словам Рудского, уже вернулись в свои дома.

Ранее, 21 мая, об освобождении Западной и Восточной Гуты, пригородов Дамаска, рассказали сирийские военные. На своей последней встрече с президентом Сирии Башаром Асадом Владимир Путин заявлял, что со временем, в случае значительных побед, иностранные войска уйдут с территории Сирии. Однако пока заявлений о выводе войск никто не делал. А глава МИД России Сергей Лавров 18 мая говорил, что Россия будет присутствовать в Сирии, пока этого хочет правительство Асада.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47

Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»

«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00

15 мая компания Л1 празднует свой день рождения

Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Генштаб РФ: Дамаск освобожден от боевиков
В Госдуме склоняются к тому, чтобы не наказывать ВТБ из-за отказа работать с Дерипаской
Российский союз туриндустрии: Booking.com не заблокируют, потому что он удобный
Кудрин: В нашей стране не нужно наращивать репрессивные полномочия
Медведев поручил найти триллионы на реализацию новых майских указов Путина
В правительстве России задумались о снижении акцизов на бензин уже с июля
В качестве контрсанкций в России могут заблокировать Booking.com
Жилагентство Курортного района заплатило почти 900 тысяч за установку баннера
Инвестиции в основной капитал Петербурга растут на химии и резиновых изделиях
Конституционный суд показал стабильность в доходах
Тренажеры для чиновников и депутатов
Дмитрий Медведев пересадил своих подчиненных в новом порядке
Статус владельцев кабинета в «Невской ратуше» определит пол
Всеволод Чаплин: Будущего патриарха нужно искать в Петербурге, Пскове или Киеве
«Если общество не реагирует, то Счётная палата бессмысленна»
Владимир Яковлев про Виталия Мутко: «Мне не смешно. Скорее грустно»
Майские, очередные: Мы наш, мы новый мир построим
Новое правительство. На что влияет перемена мест
Что сделали девять зампредов правительства за шесть лет
Инаугурация в Instagram: "Это важнее свадьбы"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Награды из рук олимпийской чемпионки Казанкиной ждут участников Фестиваля ЗСД

Путешествующая 16 лет на мотоциклах семья из Аргентины добралась до Петербурга

кадр из видео/instagram.com/mama_neprivityx_detey/

Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI
25.04.2018 16:01
Пора покупать? Что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Главное, на что обращают внимание эксперты сферы строительства и недвижимости, подводя итоги первого квартала 2018 г., – хороший спрос, нетипичный для начала календарного года.
pixabay.com
25.04.2018 11:13
Дачники, не передающие показания счетчиков, могут остаться без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» в очередной раз напоминает сезонно проживающим потребителям-дачникам, имеющим дачи в Новгородской области о необхо-димости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
фото предоставлено Пресс-службой Группы «Эталон»
23.04.2018 11:55
В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2018 года
23 апреля 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 3000-го покупателя с начала года
фото предоставлено PR-службой Группы «Эталон»
20.04.2018 17:25
Студенты вновь посетили стройплощадку Группы «Эталон»
В апреле две группы студентов Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого побывали на строительной площадке «Дома на Обручевых», который «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Академическая».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.