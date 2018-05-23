Генштаб РФ: Дамаск освобожден от боевиков

Российский генштаб 23 мая сообщил об окончательном освобождении пригородов столицы Сирии Дамаска от боевиков и эвакуации 188 тысяч мирных жителей. Как передает РБК со ссылкой на РИА Новости, об этом 23 мая заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам Рудского, операция сирийских правительственных войск завершена, а эвакуацию провел российский Центр по примирению враждующих сторон. Среди 188 тысяч эвакуированных оказались и 29 тысяч боевиков, согласившихся уйти с миром. Желающих перебазировали в северные районы страны. Большая часть жителей, по словам Рудского, уже вернулись в свои дома.

Ранее, 21 мая, об освобождении Западной и Восточной Гуты, пригородов Дамаска, рассказали сирийские военные. На своей последней встрече с президентом Сирии Башаром Асадом Владимир Путин заявлял, что со временем, в случае значительных побед, иностранные войска уйдут с территории Сирии. Однако пока заявлений о выводе войск никто не делал. А глава МИД России Сергей Лавров 18 мая говорил, что Россия будет присутствовать в Сирии, пока этого хочет правительство Асада.