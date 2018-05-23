Застройщик отрицает проблемы в домах-памятниках у Литейного моста

Застройщик ООО «Еврострой-УСП», который начал обустройство фундаментов на участке у бывшего дома 32 по Воскресенской набережной у Литейного моста, отрицает, что в соседних зданиях наличествуют какие-либо проблемы из-за стройки. Напомним, ранее жители домов 30 по Воскресенской набережной и 22 по Шпалерной улице пожаловались на уже возникшие в связи с работами трещины.

Строители все отрицают. «На сегодняшний день, согласно результатам регулярных мониторингов, выполненных ООО «ПИ Геореконструкция», деформации зданий, изменений кренов, превышения колебаний грунта и фундаментов окружающей застройки, а также визуальных изменений не выявлено, – говорится в официальном комментарии застройщика. – На текущий момент выполнены следующие работы: установка геодезических марок и трещиномеров на указанных зданиях, нивелировка высотного положения марок, снятие измерений по толщиномерам, визуальное освидетельствование конструкций зданий».

Стройка располагается между двумя региональными памятниками архитектуры – «Доходный дом Полубояринова» и «Казармы гвардейской конной артиллерии». Застройщик заявляет, что ведет разборку остатков стоявшего здесь когда-то шестиэтажного дома, построенного в 1953 году для сотрудников госбезопасности. За полвека эксплуатации невские воды подмыли фундамент, дом приобрел недопустимый крен и был снесен. В «Еврострое-УСП» называют стройку «работами по воссозданию частично утраченного здания жилого дома с подземным паркингом».

Как следует из разрешения на строительство (имеется в распоряжении «Фонтанки»), новое здание будет не шести-, а девятиэтажным, высотой почти в 29 метров, с двухэтажным подземным паркингом (44 места на 40 квартир). В ТСЖ «Шпалерная 26», которое уже обратилось с протестным письмом к губернатору и в ряд городских ведомств, подсчитали, что дом будет на несколько метров выше обоих «соседей»-памятников. Однако застройщик это тоже отрицает. И заявляет, что дом будет не девяти-, а семиэтажным (не комментируя расхождение с разрешением на строительство). «Высота семиэтажного воссоздаваемого жилого дома составит 24,6 м (до карниза), что соответствует высотному регламенту Санкт-Петербурга для данной территории и высоте ранее располагавшегося на земельном участке жилого дома», – говорится в комментарии ООО «Еврострой-УСП».