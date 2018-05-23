В Петербурге наркоторговцев обвиняют в легализации 11 млн рублей

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о легализации 11 млн рублей, добытых в результате наркоторговли.

Как сообщает прокуратура Северной столицы 23 мая, на скамье подсудимых окажутся трое мужчин, задержанных в апреле 2017 года. По версии следствия, они являются участниками организованной группы, торговавшей наркотиками. Зелье они раскладывали по тайникам на Васильевском острове и Петроградской стороне. Для получения денег использовали электронные кошельки. В деле 8 доказанных эпизодов наркоторговли, а также один эпизод по покушению на сбыт.

«В результате членам группы удалось легализовать около 11 млн рублей, полученных на электронные кошельки от наркопотребителей в качестве оплаты за наркотические средства», – отметили в горпрокуратуре.

Фигуранты дела на время следствия арестованы.