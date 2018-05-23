В Финляндии построят первый коммерческий ветропарк без господдержки

Финская компания TuuliWatti, которая специализируется на ветроэнергетике, объявила о строительстве большого ветропарка в местечке Ий на берегу Ботнического залива мощностью 4,2 МВт. Это будут самые высокие в Северных странах пять ветряков — высота башни составит 175 метров, с лопастями — 250 метров, сообщает пресс-служба TuuliWatti.

По данным компании, это первая такого объёма полностью коммерческая инвестиция в ветропарк, без какой-либо государственной или муниципальной финансовой поддержки. Размер инвестиций не разглашается.

«Проект в Вийнамяки — это важное для нас открытие новой эпохи. Мы готовимся к технологически нейтральному и рыночному времени, когда различные формы производства больше не будут зависеть от отдельных стимулов», – заявил Яри Суоминен, президент и главный исполнительный директор TuuliWatti.

Ветропарк планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Поставщиком выбрана компания Vestas. В релизе сообщается, что высота башни в 175 метров позволит значительно увеличить производство.

В прошлом году компания завершила инвестиционную программу на 650 млн евро, и новый парк станет началом реализации новой стратегии.