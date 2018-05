В Sberbank CIB продолжаются увольнения из-за отчета с критикой «Газпрома»

Глава аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин уволен из-за отчета, который содержал жесткую критику «Газпрома». Об этом 23 мая сообщает «Интерфакс».

Напомним, накануне, 22 мая, был уволен аналитик Александр Фэк — один из авторов скандального обзора. В отчете утверждалось, что основными выгодоприобретателями от мегапроектов «Газпрома» (строительство трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и др.) являются его подрядчики — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (порядка 50% акций принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

«Отчет от 8 мая вышел из нашей дочерней структуры Sberbank CIB. Отчет был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании, с грубыми нарушениями этических норм. Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это — безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать. Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому Sberbank CIB принял решение с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться», — цитирует агентство слова главы Сбербанка Германа Грефа.

Отметим, в октябре 2017-го тот же аналитик Александр Фэк выпустил от имени Sberbank CIB отчет «Rosneft: We Need to Talk About Igor» («Роснефть»: надо поговорить об Игоре»). В обзоре подвергался жесткой критике исполнительный директор компании Игорь Сечин. Позже Sberbank CIB извинился перед «Роснефтью», а в доклад были внесены правки.