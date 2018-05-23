В Госдуме склоняются к тому, чтобы не наказывать ВТБ из-за отказа работать с Дерипаской

Депутаты нижней палаты российского парламента пока не пришли к единому мнению относительно необходимости «наказать» банк ВТБ за отказ работать с попавшим под американские санкции бизнесом Олега Дерипаски.

Разговоры, как сообщает 23 мая «Газета.ру», ведутся в рамках обсуждения законопроекта об ответственности за соблюдение санкций. Согласно документу, в России может быть запрещено соблюдение американских запретов на сотрудничество с попавшими под ограничения компаниями. Ответственность понесут и те, кто «способствовал» введению этих мер, а также любых других иностранных санкций в отношении России. Однако сегодня стало известно о заявлении главы ВТБ Андрея Костина, который категорически не собирается работать с компаниями попавшего под удар Дерипаски — до того момента, когда санкции будут сняты (это может случиться, если бизнесмен потеряет контрольный пакет акций в UС Rusal и En+).

Глава РСПП Александр Шохин считает, что поведение банка может быть примером для оценки последствий принимаемого Госдумой решения. По его словам, это «нормальное поведение банка». По мнению Шохина, нужно «не допускать подведения под уголовный кодекс тех ситуаций, которые неизбежны, как в случае с ВТБ».

Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев полагает, что рано говорить об итоговом тексте законопроекта. Но добавляет, что бывают ситуации, когда должностные лица действуют в силу «обстоятельств непреодолимой силы». И это не должно вменяться им в вину. Ситуацию с Костиным он «в какой-то мере» готов рассматривать как именно такую.