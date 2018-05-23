Греф: Сбербанк ждет притока амнистированных денег из-за рубежа

В Сбербанке наблюдают приток крупных сумм из-за рубежа в Россию от частных лиц, которые хотят воспользоваться амнистией капитала.

Об этом 23 мая в интервью «России 24» заявил глава финансового учреждения Герман Греф. Он уточнил, что основного притока средств в Сбербанке ждут к концу 2018-го. Греф подчеркнул, что даже обвал рубля в апреле этого года не привел к уходу вкладчиков в наличную валюту.

«Мы видим приток крупных вкладов из-за рубежа в Россию, мы не можем точно определить основания этого притока, но амнистированные деньги, по прогнозу наших экспертов, их основной приток, ожидается в третьем-четвертом квартале», – заявил глава Сбербанка.

И уточнил, что обычно россияне откладывают все до последнего, поэтому он ожидает резкого притока денег из-за рубежа к концу года.

Напомним, сроки амнистии капитала для россиян, которые решили вернуть свои вклады в страну, были продлены до 28 февраля 2019 года.