Специалиста по долговому рабству нашли убитым в Лисьем Носу

Поиски Игоря Родионова недалеко увели сотрудников правоохранительных органов от места его пропажи. Гендиректора петербургской фирмы по решению проблем с долгами нашли мёртвым в двадцати минутах езды от дома.

Как стало известно «Фонтанке», 23 мая тело 48-летнего Родионова достали из земли рядом с одним из домов на Полянской дороге в посёлке Лисий Нос. Сомнений в насильственном характере его смерти у следствия нет, причины ещё выясняются. Не исключено, что основателя юридической фирмы «Родионов», автора курсов по освобождению из долгового рабства подвели долги.

По некоторым данным, убитый предлагал не только уроки мастерства от юриста с многолетним стажем, но и предоставлял услуги на рынке обнала, для чего и взял в долг крупную сумму. Деньги якобы неоднократно просили вернуть, но, несмотря на настойчивость кредиторов, сделано этого не было.

До своей квартиры на Савушкина Родионов не дошёл несколько метров вечером 21 мая. Его телефонный разговор с женой в 23:45 оборвали трое в спортивных куртках. Из окон видели, как они затолкали мужчину в чёрный арендованный внедорожник. Полицию на поиски на следующий день ориентировала супруга, после заявления которой было возбуждено уголовное дело о похищении человека.