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23.05.2018 12:50

«Строительный трест» - участник Зеленого марафона Сбербанка

«Строительный трест» - участник Зеленого марафона Сбербанка

Сотрудники компании «Строительный трест» примут участие в благотворительном марафоне «Зеленые сердца», который пройдет 27 мая в Парке 300-летия Петербурга.

Организатором мероприятия выступает Сбербанк – партнер компании «Строительный трест». Основная цель марафона – поддержка детского спорта.

В день города в Парке 300-летия с 9 до 16 часов будут работать развлекательные площадки: гости смогут принять участие в конкурсах, мастер-классах и флешмобах, оценить показательные выступления спортсменов или провести красочную фотосессию. Стенд компании «Строительный трест» будет расположен на главной аллее Парка 300-летия.

В 2018 году Зеленый марафон «Бегущие сердца» проходит одновременно в 56 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане.

Справка о компании АО «Строительный трест»


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23.05.2018 12:22
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Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
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