Северные страны пообещали запустить коммерческую сеть 5G к 2019 году

Северные страны стремятся взять на себя ведущую роль в продвижении технологии пятого поколения мобильной связи. В рамках двухдневного летнего саммита в Швеции премьер-министры Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии 23 мая подписали политическое заявление о том, что их регион будет первым, где эффективно используется 5G.

В своем совместном заявлении премьер-министры отмечают, что страны Северной Европы, которые славятся своими нововведениями и цифровыми навыками, будут продвигать технологию 5G во всех секторах общества. Премьер-министры обязались обеспечить, чтобы все скандинавские страны создали предпосылки для успешного развития оцифровки и связи 5G. Кроме того, премьер-министры договорились о совместном плане действий.

Как заметил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, технологии будущего все больше зависят от надежной, быстрой передачи данных и сетей 5G, поэтому Финляндия ставит перед собой цель быть на передовой развития 5G.

«Мы стремимся создать благоприятную среду для современных цифровых услуг. Цель состоит в том, чтобы создать первые коммерческие сети 5G в начале следующего года», – цитирует премьера пресс-служба правительства Финляндии.

Развитие связи пятого поколения финны также связывают с будущим арктического региона.