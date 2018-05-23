На сайте «Госуслуги» вместо документов о захоронении предлагают ознакомиться с «прикольными тостами»

На сайте «Госуслуги» читательница «Фонтанки» Александра обнаружила путаницу в документах. Конфуз усилен тем, что это документы, нужные для получения справки о месте захоронения.

«В понедельник, 21 мая, понадобилось узнать тонкости процедуры получения справки о месте захоронения, – сообщила Александра. – Обратилась на сайт «Госуслуги». На странице этой услуги есть раздел "Документы, необходимые для получения услуги", в нем подраздел "Документы, подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации". Там можно скачать шаблон для заполнения заявления. Скачиваю, открываю. Но вместо необходимой формы там оказывается файл с заголовком "Тосты на юбилей 50 лет женщине прикольные"».

«Фонтанка» подтверждает — все так и есть. А файл с тостами занимает 82 страницы.

«Я понимаю, "в любой работе есть место творчеству", но не до такой же степени, — жалуется читательница. — И не в таком деликатном вопросе, как похороны».