Петербургским бизнесменам хотят запретить называться именем города

Коммерсантам Северной столицы хотят запретить использовать в названиях своих фирм и товаров слова «Санкт-Петербург», «Санкт-Петербургский» и производные от них – без позволения органов власти. Законопроект в первом чтении 23 мая утвердили в городском Законодательном собрании. Правом выдавать такие разрешения авторы предложения, депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова, хотят наделить парламент.

«В Санкт-Петербурге зарегистрировано свыше 16 тысяч юридических лиц, которые в своем названии используют имя города или производные слова. Когда люди видят на вывесках какой-то частной фирмы слово «Санкт-Петербург», непроизвольно начинают думать, что город связан с её деятельностью. В действительности – это не так. Например, большинство «петербургских» медицинских клиник не имеет никакого отношения к городской системе здравоохранения», – объяснил депутат Денис Четырбок. По его словам, право называться именно «Санкт-Петербургской» компании надо еще заслужить.

Законопроект вызывал дискуссию среди депутатского корпуса. Так, яблочник Михаил Амосов предположил, что таким образом региональное отделение партии потеряет возможность наименования в честь города. Глава «Партии Роста» Оксана Дмитриева заявила, что законопроектом депутаты вторгаются в сферу предпринимательства и документ может быть оспорен в судах. Эсер Алексей Ковалев заметил, что норму можно будет легко обойти, использовав вместо «Санкт-Петербург» просто «Петербург».

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил в поддержку инициативы: «Мы получаем многочисленные обращения, когда наша символика используется для рекламы товаров и услуг», – заявил он журналистам.

В итоге за документ проголосовал 41 депутат, 4 высказалось против.