Минкульт: Работе Booking.com в России ничего не угрожает

Министерство культуры как профильное ведомство категорически против ограничения сервиса Booking.com в России.

Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Минкульта. Там подтвердили, что получили обращение главы туроператора «Свой туристический сервис» Сергея Войтовича, который предложил ограничить возможность бронирования российских гостиниц на Booking.com для клиентов, находящихся на территории РФ. Так как министерство по закону обязано отреагировать на поступившее обращение, оно перенаправило документ в профильное, подчиненное ему ведомство, — Ростуризм. Там должны ответить гражданину, и в Минкульте не сомневаются, что этот ответ будет отрицательным.

«Министерство культуры Российской Федерации не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», – заверила директор Департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова.

Она еще раз подчеркнула, что работе сервиса в России ничто не угрожает.

Напомним, ранее о возможном ограничении Вooking.com как ответе на антироссийские санкции сообщило агентство РБК. По информации журналистов, с таким предложением в Министерство культуры РФ обратился один из игроков туристической отрасли страны - глава туроператора «Свой туристический сервис» Сергей Войтович. На новость отреагировали в Российском союзе туриндустрии. Там засомневались в возможности блокировки: сервис удобен для отечественных пользователей.

Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, сейчас он принадлежит американской Booking Holdings. По данным аналитиков, в России сайт занимает 67-е место среди всех ресурсов в интернете.