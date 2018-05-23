Внутреннее кольцо КАД остановлено: гости ПМЭФ едут

Движение по внутреннему кольцу КАД перед развязкой с Пулковским шоссе полностью парализовано. Об этом 23 мая свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

«Внутреннее кольцо остановлено», – говорят читатели «Фонтанки».

Сейчас длина затора приближается к 7,3 км и быстро растёт. Пробка начинается за развязкой с Витебским проспектом.

Закрытие движения связано со встречей гостей Петербургского международного экономического форума. Он пройдёт в городе с 24 по 26 мая.

Самым напряженным обещает стать 25 мая, когда в рамках ПМЭФ пройдёт планерное заседание с участием президента России Владимира Путина, главы Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.