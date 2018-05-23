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23.05.2018 12:27

Помогите спасти крохотное сердце

Пятимесячный Юсуф родился с тяжёлым пороком сердца – у малыша фактически отсутствует половина органа. Мальчик уже перенёс две сложнейшие операции, но состояние его здоровья постоянно ухудшается. Необходима ещё одна операция – операция Глена по коррекции порока, сделать которую надо в ближайшее время. В одной из немецких клиник, где специализируются на подобных заболеваниях, готовы принять малыша. Но стоимость лечения почти 4 миллиона.
Помогите спасти крохотное сердце

Благотворительный фонд «Алеша» просит помочь собрать средства на операцию на сердце.

Газбеков Юсуф, 5 месяцев.

Диагноз: врожденный порок сердца.

Стоимость лечения 3 390 140 рублей.

Порок сердца у Юсуфа удалось обнаружить только после рождения. Во время беременности на каждом УЗИ врачи говорили, что с малышом всё в порядке. Через три дня после рождения Юсуф заболел желтухой и во время лечения ему провели полное обследование. Выяснилось, что у мальчика сложнейший порок сердца, сочетающий сразу несколько аномалий. Самая опасная для жизни – синдром гипоплазии левых отделов сердца. Простыми словами – у Юсуфа нет половины сердца.

Дальше началась борьба за жизнь новорожденного и единственного сына. Врачи из Элисты консультировались с несколькими федеральными центрами, но отовсюду пришел ответ, что на лечение взять не могут: нет мест, большая загруженность перед праздниками, государственные квоты на 2017 год исчерпаны. Малыша согласились принять только в Петербурге. В этой клинике Юсуф перенес две операции на открытом сердце: гибридную – в возрасте двух недель и 16 января по квоте была проведена операция Норвуда.

«Страшно вспоминать это время! В больнице мы провели три месяца. Нас не выписывали, потому что сынок не ел сам, только через зонд. Мы выписались из больницы с зондом. Я научилась ставить его сама и кормлю малыша таким образом дома…», – говорит мама Юсуфа.

Сейчас малышу пять месяцев, он растет и радует родных. Но состояние здоровья постоянно ухудшается. У Юсуфа низкая сатурация, сильная одышка, мальчик плохо набирает вес, мало ест. Чтобы он жил дальше, в ближайшее время – до полугода – ему необходима операция Гленна. Это второй этап коррекции порока.

Мама боится за жизнь малыша. Она обратилась в немецкую клинику в Санкт-Августине в Германии к доктору Булос Асфур. В клинике накоплен большой опыт проведения таких операций, что снижает вероятность осложнения и увеличивает выживаемость пациентов.

Счет на лечение огромен и составляет 44 200 евро – это 3 миллиона 390 тысяч 140 рублей. Сейчас молодая мама с ребёнком просто в безвыходной ситуации. Без операции малышу не выжить, а большую сумму за такой короткий срок нигде не найти.

Вы для Юсуфа – последняя надежда. Мама мальчика верит в то, что добрые люди помогут спасти её маленького принца, без которого она уже не представляет свою жизнь.

Помочь Юсуфу можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша»: http://aleshafond.ru/children/gazbekov-yusuf/?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=gazbekov.

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Газбекова Юсуфа"


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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