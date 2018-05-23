В официальный портрет финского президента «затесалась» щека беженца

Художник Пяйви Коскинен, участвовавшая в создании официального портрета президента Финляндии Саули Ниинистё в виде мозаики, спрятала в нём послание, использовав чужое лицо. Это выяснилось спустя несколько недель после презентации работы.

Журналисты обратили внимание на то, что один из элементов позаимствован с другого портрета. Оказалось, что часть щеки президента принадлежит просителю убежища из Азербайджана Садику Бахрузу. Как рассказала Коскинен, она познакомилась с Бахрузом год назад и была поражена тем, что просители убежища в Финляндии сталкиваются с большой враждебностью, пишет Yle. Художник помогла ему и его товарищам сделать бесплатные фото на паспорта Афганистана. К тому времени финские власти уже дважды отказали Бахрузу в предоставлении убежища, и у него был последний шанс на обжалование решения.

«У Садика было место работы и учёбы в Финляндии. Он учил язык и выполнял волонтёрскую работу, больше, чем некоторые финны. У меня разрывалось сердце, потому что я не могла ничем ему помочь. В это же время меня попросили сделать элемент для портрета Ниинистё. Случайно мне досталась часть щеки, которая мне напомнила другую, – объяснила Коскинен. – Я хотела напомнить президенту, что он мог бы быть примером для народа во благо более мультикультурной и терпимой Финляндии».