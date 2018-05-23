Советы экспертов КЕЙ как продлить жизнь электронной книги

Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ.

Самое слабое место у электронной книжки или планшета – это экран. В большинстве моделей используют E-ink дисплеи – технология электронных чернил. В основе экрана две очень тонких и хрупких пластины из стекла. Если на дисплей приложить чуть большее усилие, чем то, на которое он рассчитан, то стекло может треснуть или на нем образуются микротрещины.

Чтобы избежать неприятностей с продавливанием, следует вместе с книжкой приобрести чехол или футляр. Он обязательно должен быть жестким и прочным и покрывать всю поверхность экрана.

Цветные экраны TFT или OLED устойчивее к механическому воздействию, но они не так приятны в плане визуального восприятия, так как не способны имитировать бумажный лист с чернилами.

Важно содержать экран в чистоте. Для чистки экрана лучше использовать сухую ткань-микрофибру. Ни в коем случае нельзя мочить салфетку в воде, так как вода может попасть в механизм и вывести книгу из строя. Не подойдут и влажные салфетки для протирки жк-экранов.

Защитную пленку имеет смысл использовать только для TFT или OLED экранов. У E-ink стойкость поверхности к царапинам выше, чем у защитных пленок. От царапин плёнка не поможет, а вот на качестве изображения скажется сильно.

Для аккумулятора главную опасность представляет перепад температур. Под воздействием низкой температуры снижается их ёмкость. Если столбик термометра упал ниже нуля, то храните книжку во внутреннем кармане куртки, иначе она быстро разрядится и выйдет из строя.

Не вскрывайте гаджет самостоятельно! Внутри очень плотный монтаж и тонкие проводники, которые легко повредить.

Чтобы узнать все нюансы эксплуатации именно вашей модели электронной книжки, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагающейся к ней. Не пренебрегайте ими, если хотите, чтобы ваш электронный друг прослужил вам долгие годы.