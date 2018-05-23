Ещё трое артистов Мариинки попали в больницу с отравлением
Количество пострадавших от инфекции сотрудников Мариинского театра, которым требуется постоянное внимание врачей, увеличилось до девяти. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.
По данным ведомства, к утру 23 мая ещё трое артистов с признаками отравления присоединились к коллегам в Боткинской больнице. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, самого тяжёлого перевели из реанимации. На данный момент с жалобами на плохое самочувствие к медикам обратились двадцать человек.
Очаг отравления Роспотребнадзор нашёл в столовых Мариинского театра, где сотрудников кормили куриной печенкой с сальмонеллами. Контракт на питание у театра заключён с компанией «Петрос». Она входит в ресторанную группу Ginza Project.
Справка:
Утром 9 мая российские клиенты пятизвездочного отеля Sheraton в Арабских Эмиратах пожаловались на плохое самочувствие, в страховые обратились больше 40 человек. Некоторым из них поставили диагноз «сальмонеллез».
В конце апреля вспышку сальмонеллеза зафиксировали в детском саду в Шушарах, пострадал 21 человек, 17 из них - дети.