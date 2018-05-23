Российский союз туриндустрии: Booking.com не заблокируют, потому что он удобный

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что сервис Booking.com вряд ли будет заблокирован в России. Об этом сообщает 23 мая «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости. По словам вице-президента РСТ Ольги Санаевой, сервис удобен для российских пользователей, а значит, причин его блокировать нет.

Ростуризм должен рассмотреть вопрос о целесообразности блокировки Booking до 4 июня — по поручению Минкультуры. Об этом стало известно накануне. Однако в РСТ, по словам Санаевой, о поручении не знают. А у российских операторов между тем есть «вопросы» к международной системе бронирования. «Точно хотелось бы, чтобы Booking.com работал в том же поле, что и туроператоры, по крайней мере в юридическом, правовом», — подчеркнула Санаева.

Отметим, удобство сервиса — еще не повод для российских властей отказываться от его блокировки, так что аргументация у представителей РСТ довольно слабая. Никто не жаловался на неудобство мессенджера Telegram, что не помешало попытаться его заблокировать.

Как стало известно ранее, поводом для блокировки стала необходимость «ответа» на американские санкции. Отметим, что идея не принадлежит Минкульту: ее направил в министерство глава туристической компании «Свой ТС» Сергей Войтович. Бизнесмен известен тем, что в начале 2010-х создал компанию по бронированию «Букингсервис», позже — сайт Bsmos.ru, потом — Reservation.ru и Svoy-hotel.ru (систему бронирования отелей). По сути, компании Войтовича являются прямыми конкурентами Booking.com в России, а бизнесмен, похоже, лоббирует собственные интересы, используя тему санкций.