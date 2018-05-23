Финляндию ждет замедление экономики

Крупнейшие банки Финляндии снизили свои прогнозы развития национальной экономики. Об этом 23 мая сообщает издание Helsingin Sanomat.

Финансовая группа OP на этой неделе изменила свою оценку роста ВВП по итогам года с 3,3 до 2,8%. В своем исследовании экономисты пишут, что трудности для Финляндии начались еще зимой. Другой банк Handelsbanken, в свою очередь, считает, что пик роста финской экономики скоро будет пройден.

Банк Nordea в своем последнем прогнозе, опубликованном в апреле, оставил показатели роста на уровне 3%, отметив, что это "оптимистичный взгляд" на страну.

Строительный бум, который является показателем "здоровья" финской экономики, замедляется после нескольких лет роста. Подтверждением надвигающихся экономических трудностей стал опубликованный доклад статистической службы страны, в котором готовится о 15-процентном снижении выданных разрешений на строительство. Промышленное производство сейчас находится на подъеме в Суоми, однако в ближайшие годы эту сферу также ждет спад.