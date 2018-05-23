ДТП с автобусом с детьми в Псковской области стало уголовным делом

Уголовное дело возбуждено после дорожной аварии, произошедшей с экскурсионным автобусом в Псковской области. Об этом 23 мая сообщает Следственный комитет России.

Дело квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сама авария произошла утром 22 мая. Экскурсионный автобус со школьниками ехал из Пскова в Петербург, когда водитель не смог справиться с управлением и оказался в кювете. В момент ДТП в салоне было 29 пассажиров, 26 из них – дети. Пострадали десять человек. Сейчас следователи проводят экспертизы. Причины аварии ещё предстоит установить.