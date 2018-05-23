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Фонтанка.fi
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23.05.2018 12:21

Министры РФ и Финляндии на полях ПМЭФ обсудят циркулярную экономику

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля встретится с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в рамках Международного петербургского экономического форума, чтобы обсудить с ним экономические отношения между двумя странами. Кроме того, Линтиля примет участие в финско-российском круглом столе по био- и циркулярной экономике 24 мая. Об этом 23 мая сообщили в правительстве Финляндии.

Мероприятие «Россия — Финляндия» на ПМЭФ финский министр откроет вместе со специальным представителем президента России Сергеем Ивановым.

«Финляндия и Россия много сотрудничают по линии биоэкономики и циркулярной экономики. Я считаю, что мы можем совместно разрабатывать решения, например, для синей экономики, городской циркулярной экономики и цифровизации для устойчивого лесопользования», – говорит министр Линтиля.

Как создать среду, которая сформирует циркулярную экономику в России? Какой потенциал несет биоэкономика для экономических отношений между Россией и Европой? Какие возможности открывают циркулярная экономика и биоэкономика для российских и финских компаний? На эти вопросы попытаются ответить участники российско-финского бизнес-диалога, сообщается на сайте ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум 24-26 мая соберёт представителей крупных компаний и политических деятелей. В форуме примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзи Абэ и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. На форум приедут около 20 финских компаний, работающих России. Как ранее сообщили «Фонтанке» в Посольстве Финляндии в РФ, с финской стороны будет 10 — 15 человек официальной делегации, включая посла и генерального консула, а также около 50 представителей финских компаний.

По данным финского министерства развития экономики, в России работает более 400 финских компаний, в которых трудоустроено около 40 000 человек. Российским экспортом занимаются около 4000 финских компаний, импортом — около 1300 компаний.

Справка:

Циркулярная экономика (экономика замкнутого цикла) основана на возобновлении ресурсов, переработке вторичного сырья для возвращения их в экономический оборот, переходе от ископаемого топлива к использованию возобновляемых источников энергии. В отличие от традиционной модели обычного экономического развития, циркулярная модель является наиболее удачным способом сбережения ресурсов и материалов, и постоянного экономического роста.


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