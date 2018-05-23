Кудрин: В нашей стране не нужно наращивать репрессивные полномочия

У Счетной палаты нет задачи наказывать отдельных чиновников, главная цель ведомства — аудит решения властей. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС, об этом 23 мая заявил новый глава СП Алексей Кудрин.

«Мы будем действовать аккуратно, объективно, здесь нет необходимости кого-то "припечатать". В законе о Счетной палате сказано, что она оценивает реализуемость и результативность выполнения стратегических целей, государственных программ, других стратегических документов в России», – сказал Кудрин. Он отметил, что пока не видит необходимости в расширении полномочий ведомства. Политического веса у СП достаточно, подчеркнул Кудрин: «Следует говорить не о расширении, а об уточнении этих полномочий».

И уточнил: «Я вообще всегда с большой осторожностью отношусь к усилению репрессивных полномочий. В нашей стране нужно пока остановиться и репрессивные полномочия не наращивать, они уже избыточны для контроля и регулирования каких-либо видов деятельности. Эффективнее, если мы будем говорить, что является главными причинами: коррупция, нецелевое или неэффективное использование средств».

По мнению Кудрина, главное — настроить работу институтов так, чтобы противодействовать нарушениям, а не наказывать отдельных чиновников.

Напомним, Госдума 22 мая утвердила бывшего министра финансов Алексея Кудрина на должности председателя Счетной палаты. Бывшая глава ведомства Татьяна Голикова переходит на работу в правительство — она стала вице-премьером по социальной политике.