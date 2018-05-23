Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 на месяц закроет движение в центре Петербурга

С 24 мая в центре Петербурга начнут вводить ограничения движения, связанные с чемпионатом мира по футболу. Первыми станут те, что связаны с фестивалем болельщиков. Об этом предупреждает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С полуночи 24 мая до 00:00 26 июля будет закрыто движение по Конюшенной площади.

Нечётная сторона набережной канала Грибоедова и чётная сторона Большой Конюшенной улицы (от Волынского до Шведского переулка) станет двусторонней с полуночи 30 мая до 24:00 9 июня и с 00:00 16 июля по 26 июля.

Также с полуночи 30 мая до 24:00 9 июня и с 00:00 16 июля по 26 июля закроют движение по Царицынскому проезду и чётной стороне Большой Конюшенной улицы (от Шведского переулка до Конюшенной площади).

Введут ограничения и на набережной реки Мойки. С 00:00 10 июня до полуночи 15 июля схема движения будет выглядеть следующим образом:

одностороннее движение: от Царицынского проезда в сторону набережной Лебяжьей канавки;

двустороннее движение: по чётной стороне Большой Конюшенной от Волынского до Шведского переулка и по нечётной стороне набережной канала Грибоедова (от Невского проспекта до Конюшенной площади).

В это же время для проезда по ряду улиц нужно будет иметь пропуска. Речь идёт о нечётной стороне набережной канала Грибоедова (от Чебоксарского переулка до Конюшенной площади), нечётной стороне Большой Конюшенной улицы, участке от Конюшенной площади до Волынского переулка, а также по Конюшенному переулку (от набережной реки Мойки до Конюшенной площади).

С полуночи 10 июня до 00:00 15 июля закроют движение по чётной стороне Большой Конюшенной улицы на участке от Шведского переулка до Конюшенной площади, Царицынскому проезду и набережной реки Мойки (от Царицынского проезда до Аптекарского переулка).