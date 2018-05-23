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23.05.2018 11:33

В пятизвездочных отелях заканчиваются свободные номера на ПМЭФ-2018

В люксовых отелях Северной столицы на даты Петербургского международного экономического форума почти закончились свободные номера. На сайте бронирования booking.com на 24-26 июня предлагается только две гостиницы в категории «пять звезд». У «Англетера» доступно шесть двухместных номеров по 218 772 рубля, в «Талион Империал Отель» – один номер за 195 214 рублей. 

Собственные системы бронирования отелей Corinthia Hotels, Belmond Grand Hotel Europe, «Кемпински Мойка 22», которые проверила «Фонтанка», также не позволяют забронировать ночь на время форума. Но в некоторых из них при звонке в службу бронирования пообещали подобрать вариант при письменном запросе.

 

Справка:

Петербургский международный экономический форум пройдет 24–26 мая в «Экспофоруме». В нем принимают участие главы государств и правительств, руководители международных компаний. В отличие от чемпионата мира по футболу, в даты которого тоже происходит повышенный спрос на отели, цены на размещение во время ПМЭФ не регулируются государством.


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