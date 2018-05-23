Суд отменил итоги одного из двух конкурсов по выбору регионального оператора по отходам

Суд признал незаконными действия комитета по благоустройству при объявлении конкурса на выбор регионального оператора по обращению с отходами. В Смольном говорят, что до апелляции все останется как есть.

Арбитраж вынес решение по иску ООО «Новый Свет-Эко» к комитету по благоустройству и ГУП «Завод МПБО» 22 мая. Оспаривались итоги конкурса по двум лотам, которые Смольный объявил в конце декабря и которые распределяли полномочия главного мусорного оператора по всему городу. Общая максимальная стоимость составила более 80 млрд рублей. В обоих победил «Завод МПБО». В том, что касается южной части Петербурга, участвовал и «Новый Свет-ЭКО», который снизил цену с 42,1 млрд до 16,5. МПБО предложил 39,5 млрд и получил контракт. Итоги именно этого конкурса отменены.

«Фонтанка» подробно писала о претензиях «Нового Света-ЭКО». Среди прочего, комитет по благоустройству указал при расчете максимальной стоимости услуг регионального оператора в столбце «всего», где суммируются значения столбцов 2018 – 2027, еще и 2017 год. Поэтому максимальная приведенная стоимость контракта, по версии комитета, включала не 10, а 11 лет работы. Суд наложил обеспечительные меры, однако затем они были отменены. «Контракт и по первому, и по второму лоту (до вынесения решения апелляционной инстанции) является действующим, – заявили «Фонтанке» в Смольном. – Таким образом, в связи с отменой обеспечительных мер, они не мешают работе победителя конкурса».

«Новый свет-ЭКО» является дочерней структурой АО «Автопарк №1 Спецтранс» Анатолия Язева. Напомним, с 2019 года каждый регион должен определить единого оператора по вывозу мусора, контракт будут заключать минимум на 10 лет. Петербург переходит на эту схему досрочно. Это значит, что необходимо будет определить единый тариф, в который заложат расходы оператора на доставку отходов к местам захоронения и переработки. Ранее собеседники «Фонтанки» на рынке считали, что в итоге город разделят две крупнейшие отраслевые компании: «Новому Свету-Эко» достанутся южные районы по левую руку от Невы. «Завод МПБО» получит север, где и расположены его заводы.