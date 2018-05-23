В Петергофе медбрата санатория подозревают в надругательстве над мальчиком
Ребенок стал жертвой нездоровых потребностей взрослого в туберкулезном санатории в Петродворцовом районе Петербурга. Под подозрение попал один из сотрудников.
Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, 55-летнего медбрата детского туберкулёзного санатория «Петродворец» на Собственном проспекте, 9, в Петергофе задержали накануне. Следователи полагают, что именно он в конце сентября прошлого года совратил мальчика, которому на тот момент было девять лет.
Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, в Следственном комитете возбудили накануне. Подозреваемый задержан на двое суток.
Справка:
Детский санаторий «Петродворец» (Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «Петродворец») был основан в 1963 году и сегодня принимает на отдых и лечение детей, страдающих туберкулезом, а также находящихся в контакте с больными. Там должны проводить диагностические обследования, оздоровительное санаторно-курортное лечение туберкулеза, учебные занятия для учащихся 1-9 классов, развлекательные и спортивные мероприятия.