ВТБ подчинился американским санкциям и отказался сотрудничать с Дерипаской

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью CNBC заявил, что его банк прекратил сотрудничать с попавшим под санкции бизнесом Олега Дерипаски. Об этом 23 мая сообщает РБК.

«Мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими [его компаниями — прим.ред.]», — сказал Костин. По его словам, ВТБ ждет решения американского Управления по контролю за иностранными активами (подразделения Минфина США) по поводу Дерипаски и его бизнеса. Ранее это ведомство заявляло, что может снять санкции с UC Rusal и En+, если Дерипаска потеряет в них контрольный пакет.

В ВТБ, который является крупным кредитором «Русала», надеются на положительный исход, добавил Костин. Однако пока санкции не будут сняты, всякое сотрудничество исключено, подчеркнул он.

При этом относительно других миллиардеров — фигурантов санкционного списка Костин высказался более расплывчато. Он считает, что выбор США не имел логики, а на месте Дерипаски и Вексельберга могли быть 200 или 300 человек. «Мы не можем прекратить сотрудничество со всеми крупными российскими предприятиями и продолжим с ними работать до тех пор, пока не будут приняты определённые решения», — заключил Костин.

Напомним, на рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций либо за содействие во введении таких ограничений. Может ли подпасть под действие закона ВТБ, пока непонятно — парламентарии временно отложили его принятие из-за претензий бизнесменов. Против документа высказывался как раз глава ВТБ Андрей Костин.