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23.05.2018 11:14

Почти 100 машин «Петровича» попали под «санкции» за невыплату 70-тысячного штрафа

Почти 100 автомобилей известного в Петербурге строительного торгового дома оказались под «санкциями» за отказ выплатить штраф. Административное дело инициировали сотрудники МЧС после проверки пожарной безопасности. 

Как сообщает 23 мая управление федеральной службы судебных приставов по городу, санкции применили к ООО «СТД «Петрович». Юрлицо нарушило правила пожарной безопасности, но не спешило выплачивать 70-тысячный  штраф за это. В результате в Волковском отделе Фрунзенского района УФССП (по местонахождению головного офиса на улице Салова) было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель принял решение о запрете регистрационных действий по 98 автомобилям «Петровича» – под запрещением оказались машины марок «Форд Фокус», «Киа Рио», «Рено Логан», «Хендэ Солярис» и др. Эта мера подействовала. Строительная компания погасила штраф и выплатила 10 тысяч рублей исполнительского сбора.

 

 

 


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