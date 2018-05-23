Что не так с йогином из Индии, который станет звездой ПМЭФ-2018

Один из самых успешных экспортеров йоги в мире Садхгуру Джагги Васудев едет на ПМЭФ учить экономистов справляться с вызовами времени. Десять лет назад гуру обвиняли в убийстве, но он и с этим справился.

В официальной программе ПМЭФ-2018 имя Садхгуру Джагги Васудев встречается несколько раз. Это всемирно признанная звезда в сфере духовных практик. Садхгуру трижды участвовал в экономическом форуме в Давосе, а в 2017 году по приглашению Германа Грефа читал лекцию по «внутренней инженерии» сотрудникам Сбербанка. В анамнезе у популярного гуру — обвинение в убийстве жены во время ритуала по освящению лингама (это огромный каменный фаллос) и претензии экологов к 30-метровой статуе Шивы, которую построил его фонд в охраняемой лесной зоне.

Садхгуру – частый гость на престижных международных форумах ООН, World Peace Summit, на Международном экономическом форуме в Давосе, конференциях TED. Успешный экспортер индийской йоги по всему миру: его благотворительный фонд «Иша» ведет успешную деятельность в США, Англии, Ливане, Сингапуре, Канаде, Малайзии, Уганде и Австралии. Фонд имеет особый консультативный статус в Экономическом и Социальном Совете ООН.

Так что организаторы ПМЭФ, приглашая заморского мудреца, вписались в давно существующий тренд. Сразу после форума Садхгуру едет в Москву. Там 3 июня он презентует в «Крокус Сити Холле» свою книгу «Внутренняя инженерия». Стоимость билетов — от 1,5 до 12,5 тысяч рублей. Из 7 тысяч мест в зале осталось не более 600 свободных.

На Петербургском международном экономическом форуме в рамках панельных дискуссий индийского йогина и мистика можно увидеть четырежды, и не то чтобы бесплатно, но в пределах сделанного участниками взноса. Сначала – на общей дискуссии с физиком Митио Каку, футурологом и соавтором теории струн. Описание мероприятия звучит заманчиво: «Как одним усилием воли будут управляться компьютеры, что произойдет с искусством, как мы будем подключаться к мировому информационному полю? Искусственные органы, летающие автомобили, невероятная продолжительность жизни и молодости – все это обоснованные прогнозы научного мира».

Затем 60-летний гуру поучаствует в панельной сессии Сбербанка вместе с топ-менеджерами Google и Huawei, а также автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Талебом. Индийский мистик будет объяснять участникам форума, как адаптироваться к стремительно меняющемуся под действием цифровых технологий миру. Третье мероприятие — сессия «Глобальная экосистема филантропии как основа для устойчивого роста». Там речь пойдет о социально ответственной деятельности, что неудивительно — Садхгуру является основателем благотворительного фонда «Иша».

Предусмотрено и сольное выступление. Лекция называется просто: «От личных амбиций к глобальному видению. Садхгуру».

В панельной сессии Сбербанка гуру участвует не случайно. В 2017 году в Интернете язвительно обсуждали, как Садхгуру читал сотрудникам госучреждения лекцию о «внутреннем лидерстве», а модерировал это дело сам президент банка Герман Греф.

Насладиться видеозаписью мероприятия можно на канале Youtube. В течение часа банковские служащие слушали о том, что «завтра — нет». «Завтра никогда не существует и никогда не будет существовать. Поэтому не бойтесь завтра», – объяснял Васудев. Справляться с «турбулентными ситуациями» учитель посоветовал традиционно — медитацией.

Биография гуру рассказывается в Интернете скупо и однообразно: родился в семье врача, с 11 лет занимался йогой, в 25, медитируя в горах, испытал внезапное просветление, покинув границы собственного тела. С тех пор, собственно, и началась его духовная карьера.

Среди российских искателей истины имя Садхгуру известно довольно давно. Завсегдатаи специализированных форумов сравнивают его лекции с учением Ошо и сетуют на дороговизну проживания в ашраме «Иша». Альтернатива — купить онлайн-лекцию за 150-200 долларов. Также на сайте фонда предлагается литература, музыка, видеофильмы об учителе, правильные с духовной точки зрения продукты питания, серебряные и золотые украшения. Золотой кулон с изображением, усиливающим женское начало, стоит 120 тысяч рупий (около 1,7 тыс. долларов). Все – с доставкой по миру. «Иша», как благотворительная организация, имеет налоговые льготы в тех же США, а продаваемые товары производятся зачастую прямо в ашраме учениками.

Апогеем успеха фонда можно считать 34-метровый стальной бюст бога Шивы в индийском городе Коимбатур. В торжественном открытии объекта в 2017 году поучаствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ложку дегтя в ощущение праздника добавили местные экологи. Как пишет газета Hindustan Times, фонд «Иша» вел судебные тяжбы с местными властями с 2012 года и застроил 2,5 гектара лесных земель без соответствующих разрешений.

Но в конце девяностых Садхгуру оказался в центре еще более серьезного скандала, который ему припоминают до сих пор. Он связан со странной смертью его жены Виджайкумари во время мистического ритуала. Они поженились в 1984 году. Виджи работала в банке и сопровождала мужа в его духовных исканиях. В 1996 году, медитируя во время освящения четырехметрового лингама из черного гранита в храме Дьяналинга, Виджи впала в транс на трое суток и скончалась, не приходя в сознание. «Она покинула свое тело, как вы сбрасываете одежду», – говорит об этом Садхгуру, объясняя произошедшее как махасамадхи — финальную стадию просветления, которая останавливает сердце практикующего. Тело жены гуру кремировал до того, как ее успели осмотреть медики и даже ее собственный отец, который просил зятя подождать с кремацией. Критики Садхгуру отмечают, что в Индии обычно не кремируют тех, кто достиг махасамадхи, а хоронят. Кроме того, в церемонии освящения лингама принимала участие и другая женщина — Бхарти. Известно, что Виджи и Джагги Васудев имели некоторые разногласия на почве сближения последнего с Бхарти. В итоге отец Виджи заявил в полицию Коимбатура, и Джагги предъявили обвинение в убийстве. Правда, сам духовный лидер к тому времен уже был в США, а через некоторое время дело прекратили за отсутствием улик. Госпожа Бхарти, которая на момент освящения лингама была замужем, развелась и переехала к своему гуру.

Освящение Дьяналинга было завершено в 1999 году. На поверхности гранитного фаллоса нанесены символы индуизма, ислама, христианства, джайнизма, даосизма, зороастризма, иудаизма, буддизма и синто. Так Садхгуру пригласил присоединиться к своему учению всех, вне зависимости от вероисповедания.

Постепенно фонд «Иша» и учение Садхгуру осваивает и русскоязычную аудиторию. В мае 2017 года в ашраме в 35 километрах от города Коимбатур можно было посетить ретрит (духовную практику) на русском языке. Стоило это 16 тысяч рупий за 4 дня. Бывалые путешественники утверждают, что на эти деньги в Индии можно спокойно жить месяц.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"