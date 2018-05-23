Начальник фронт-офиса Комитета по инвестициям стал представителем ВЭБа

Комитет по инвестициям расширил возможности работы с инвесторами. Теперь он сможет предлагать Внешэкономбанку перспективные проекты для софинансирования.

Комитет по инвестициям расширил возможности работы с инвесторами. Теперь он сможет предлагать Внешэкономбанку перспективные проекты для софинансирования.

Фронт-офис Комитета по инвестициям работает по принципу «одного окна». В нем можно получить весь перечень услуг в инвестиционной сфере – от консультации до предоставления объекта недвижимости, находящегося в собственности Санкт-Петербурга. Консультации оказывают на русском и английском языках.

В 2017 году для удобства инвесторов фронт-офис был переведен на новую современную и комфортабельную площадку на Московском проспекте. В результате, за год за консультациями обратилось более 2,5 тысяч предпринимателей. Офис принял в работу более 600 заявлений инвесторов о предоставлении объектов недвижимости в целях строительства, реконструкции, проведения работ по приспособлению для современного использования. Это почти на 8 % больше, чем в 2016 году.

В этом году возможности бизнеса еще расширятся. В рамках новой стратегии развития Внешэкономбанк сформировал федеральную сеть своих представителей. Региональные менеджеры будут заниматься поиском и отбором инвестпроектов для пополнения кредитного портфеля банка. В конкурсе ВЭБа участвовало более тысячи соискателей из всех регионов России. В итоге, банк отобрал 105 представителей. В Петербурге одним из них стал начальник отдела организации взаимодействия с инвесторами (фронт-офис «Единого окна для инвесторов») СПб ГБУ «Управление инвестиций» Дмитрий Слащев.

За прошлый год инвестиции в основной капитал в Петербурге выросли на 13%. Правительство Петербурга приложило много усилий для стимулирования инвестиционной активности бизнеса. Одна из самых востребованных мер государственной поддержки – предоставление статуса стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга. Город поддерживает развитие креативных индустрий. Такие инвесторы могут арендовать или получить по концессии объекты недвижимости по льготным ценам. Активно используется механизм государственно-частного партнерства.

К ПМЭФ-2018 Комитет по инвестициям подготовил «Путеводитель инвестора Санкт-Петербурга», существующий в печатной и онлайн версиях. На его страницах представлена вся информация о конкурентных преимуществах ведения бизнеса на территории Петербурга, о системе мер государственной поддержки инвесторов.

Кроме того, всю необходимую информацию потенциальные инвесторы могут получить на инвестиционном портале Петербурга, который эксперты считают одним из лучших в России. В прошлом году он был интегрирован с «Единой системой строительного комплекса». Благодаря этому, сведениями и документами по строительным проектам теперь можно обмениваться в электронной форме.

Комитет по инвестициям планирует и дальше совершенствовать механизмы взаимодействия с инвесторами, внедрять электронные сервисы. И рассчитывает на дальнейший рост числа обращений инвесторов.