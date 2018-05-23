На Большой Морской тушили пожар в Доме архитектора

В Доме архитектора на Большой Морской, 52, 23 мая утром тушили пожар. По данным МЧС, горело реконструируемое помещение первого этажа, площадь возгорания составила 30 кв. метров.

Глава Союза архитекторов Олег Романов в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что сегодня в особняке еще не был, но уверен в том, что ничего ценного пожар не затронул, «все в порядке». Однако, как стало известно нашему изданию, Третьи Назаровские чтения, которые должны были сегодня состояться в Бронзовом зале здания-памятника в 12 часов, уже отменены. В НИПЦ Генплана, которое являлось соорганизатором конференции, сообщили, что, со слов работников Союза, дом сейчас обесточен, а внутри «сажа и копоть».

Дом архитектора — памятник первой половины XIX века, известный как особняк Половцева. Здание известно более или менее скромными фасадами, но очень ценными и роскошными интерьерами. Среди помещений особенно красивы Золотой зал, облицованный различными сортами мрамора, Библиотека (Дубовый зал), выполненная в стиле Людовика XV, парадная лестница, гостиная, Белый зал и Бронзовый зал.