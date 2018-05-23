В Петербурге суд впервые признал незаконными действия по «омоложению» дореволюционного дома

Градозащитники впервые выиграли иск о незаконности действий Кадастровой палаты по изменению даты постройки здания в Куйбышевском районном суде Петербурга. Об этом 23 мая «Фонтанке» сообщили во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Процесс по иску группы градозащитников против Кадастровой палаты и управления Росреестра завершился 22 мая. Речь шла об изменении даты постройки исторического дома 10 по Ропшинской улице.

Как сообщают активисты, до декабря 2016 года здание числилось в кадастре и документах ПИБ как построенное до 1917 года, а затем оказалось построенным якобы в 1947 году. Изменение даты давало возможность сноса — собственником участка является инвестор ООО «Шелест-сквер», намеревавшийся построить здесь восьмиэтажный дом. В дело тогда вмешался спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров. А разрешение на строительство приостановили еще в октябре 2017 года. В результате старый дом удалось сохранить. Хотя, по словам представителей ВООПИиК, комитет по охране памятников (КГИОП) тогда выдал собственнику положительное заключение на проект нового строительства.

Это пока единственный судебный прецедент, оспаривающий действия Кадастровой палаты и Росреестра по «омоложению» исторических построек, дающие карт-бланш на их снос без последующего воссоздания. Напомним, согласно петербургским законам, аварийное дореволюционное здание снести можно, но с обязательством воссоздать его в прежнем виде. В случае же, если дом построен после 1917 года, восстанавливать прежний облик после сноса не нужно. В Петербурге таких случаев внезапного «омоложения» набралось уже около десятка. Недавно к ним прибавилась аналогичная история на Садовой улице и на проспекте Бакунина. Что касается последней, то в официальном комментарии Кадастровая палата заявила, что сведения о том, кто и когда вносил изменения в кадастровые паспорта, могут предоставлять лишь ограниченному кругу лиц.

Что касается вчерашнего решения Куйбышевского суда, то по нему ведомство пока не смогло предоставить оперативный комментарий.