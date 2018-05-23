В Башкирии будут судить гаишника, уничтожавшего протоколы ради друзей

Бывший начальник отдела безопасности дорожного движения по Учалинскому району Башкирии скоро предстанет перед судом. Ради друзей он превышал должностные полномочия, что и легло в основу уголовного дела.

Как сообщает 23 мая ГСУ СК по республике Башкортостан, 31-летний сотрудник ГИБДД с ноября 2016 по июнь 2017 годов помог семерым друзьям. Когда их за нарушение правил дорожного движения останавливали инспекторы, подчиненные ныне уволенного полицейского вынуждены были уничтожать соответствующие протоколы и стирать данные из базы.

Сейчас обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.